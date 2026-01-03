Новый год — 2026
03 января 2026 в 00:01

Эксперт рассказал о стране производства ударившего БПЛА в Хорлах

Киселев: ударившие в Хорлах БПЛА собраны из немецких деталей Rheinmetall

Военнослужащий ВСУ
Беспилотник, который удар по кафе в Хорлах Херсонской области был собран из немецких деталей компании Rheinmetall, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, двигатель и систему наведения произвели в Германии.

На фото- и видеоматериалах, появляющихся в открытых источниках и СМИ, снятых в кафе в Хорлах, отчетливо видно, что беспилотники собраны из немецких запчастей. <.> В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки (комплектующих для БПЛА. — NEWS.ru) на Украину, — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь применили средства поражения, рассчитанные на уничтожение укрепленного бункера. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, атака была направлена против мирных жителей.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать беспристрастное и эффективное расследование удара ВСУ по Хорлам. Организация выразила тревогу из-за сообщений о пострадавших среди мирного населения, включая детей, и подняла вопросы о соблюдении международного гуманитарного права.

