Приметы 3 января — Петр-Полукорм: проверяем кладовые

Митрополита Московского и всея Руси Петра вспоминают верующие в третий день первого месяца года. В народе этой дате дали прозвище Петр-Полукорм. Название связано с хозяйственным календарем: крестьяне проверяли запасы сена и зерна для скота. Считалось, что к этому дню должна быть съедена только половина заготовленного на зиму корма. Если оставалось меньше — приходилось урезать рацион. Также день был связан с предсказаниями погоды на сентябрь.

Приметы о погоде на Петра-Полукорма, 3 января

Каков Петр, таков и сентябрь. Если день холодный и снежный — сентябрь будет таким же.

Красный рассвет сулил сильную метель в ближайшее время.

Много снега на земле — к богатому урожаю летом. Если снега мало и видна голая земля — урожай будет скудным.

Эхо в лесу слышится далеко и четко — жди сильных морозов.

Туман или дымка вокруг луны — к похолоданию (если круг яркий) или к ветру (если тусклый).

Ветер меняет направление по часовой стрелке — к «облачной» оттепели.

Приметы о зверях и птицах на 3 января

Зайцы подходят близко к жилью — к затяжным и суровым морозам.

Птицы садятся прямо на снег — к оттепели, а если на верхушки деревьев — к похолоданию.

Снегири чирикают под окном — к снегопаду.

А что там в кладовке? Что можно и нужно делать 3 января

Проверять запасы (ревизия). Главная традиция 3 января — пойти в амбар, погреб или сарай и оценить, сколько осталось еды и корма. Это помогало грамотно распределить ресурсы до весны. Говорили: «Половина зимы прошла, половина корма вышла».

«Тормошить» зерно. Крестьяне символически перелопачивали зерно в закромах, чтобы оно «не слежалось» и чтобы отпугнуть мышей.

Умываться «серебряной» водой. Считалось полезным положить в кувшин с водой серебряную ложку или украшение, а затем умыться этой водой. Это даровало здоровье и защиту от сглаза (святой Петр считался покровителем серебряных дел мастеров).

Желать добра. Доброе слово, сказанное от души 3 января, имело особую силу.

Сны в ночь на 3 января считались вещими. Особенно обращали внимание на сны, связанные с птицами (к новостям).

Не разбрасываемся обещаниями. Чего нельзя делать 3 января

Подслушивать и подглядывать. Категорически запрещалось шпионить за кем-то, намеренно слушать чужие разговоры. Считалось, что из-за этого можно лишиться слуха и зрения или нажить себе врагов.

Давать обещания и клятвы. Если не выполнить обещанное 3 января (что весьма вероятно), можно навлечь на себя череду неудач.

Людям со слабой спиной и грыжами запрещалось поднимать тяжелое, чтобы не заработать болезнь на весь год.

Желать здоровья и счастья «напрямую». Существовало странное суеверие: нельзя говорить «Будь здоров» или «Счастья тебе», так как в этот день слова могут сработать наоборот. Лучше просто приветствовать человека нейтрально.

Стричься. Стрижка 3 января могла привести к выпадению волос и головным болям.

Оставлять нож на столе. Это могло привести к ссорам в семье.

