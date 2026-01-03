Стало известно, что является «красной линией» в отношениях КНР и США Посол Чжан: тайваньский вопрос является красной линией в отношениях США и КНР

Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях США и Китая, которую нельзя пересекать, заявил посол КНР в Мосве Чжан Ханьхуэй. По его словам, которые передает ТАСС, китайская сторона настоятельно призывает Соединенные Штаты прекратить вооружение Тайваня.

Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. <…> Мы настоятельно призываем американскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая <…> и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня, — сказано в сообщении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем необходима. По его словам, государство должно следовать политике «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развитие республики.

До этого китайское агентство Xinhua сообщило, что НОАК в понедельник, 29 декабря, начала военные учения вокруг острова Тайвань. По его информации, маневры проходили под кодовым названием «Миссия правосудия — 2025». В операции были задействованы авиация, сухопутные силы и флот, которые участвовали в совместных штурмах, чтобы отработать совместное взаимодействие.