29 декабря 2025 в 07:11

Китайские корабли и авиация стягиваются к Тайваню

Xinhua: Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая в понедельник, 29 декабря, начала военные учения вокруг острова Тайвань, сообщает китайское агентство Xinhua. По его информации, маневры проходят под кодовым названием «Миссия правосудия 2025».

Подразделения Восточного командования Народно-освободительной армии Китая начали учения под кодовым названием «Миссия правосудия 2025» вокруг острова Тайвань, — говорится в материале.

В операции задействованы авиация, сухопутные силы и флот. Целью учений называется отработка совместного «завоевания всеобъемлющего превосходства», блокады ключевых портов и районов, всестороннего сдерживания и вопросов патрулирования. Все рода войск участвуют в совместных штурмах, чтобы отработать совместное взаимодействие.

Это суровое предупреждение сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», и внешнему вмешательству, а также законный и необходимый шаг для защиты суверенитета и национального единства Китая, — приводятся слова пресс-секретаря командования Ши И.

Ранее сообщалось, что Китай впервые произвел пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта эсминца Type-055. Данный маневренный боеприпас способен поражать цели практически под вертикальным углом, что делает его перехват крайне затруднительным. В рамках теста ракета успешно достигла «противника».

