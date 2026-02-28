Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 10:34

Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео

Торговый центр загорелся в Миассе Челябинской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Торговый центр загорелся в Миассе Челябинской области, передает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, 45 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания. По предварительной информации, никто не пострадал.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, д.22. По прибытии установлено, что происходит горение на втором этаже на площади 450 кв.м., — сказано в сообщении.

Telegram-канал «112» публикует кадры с места происшествия. На видео над торговым центром поднимается столб черного дыма, также можно увидеть, что языки пламени вырываются из окон на втором этаже.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Тульской области погибли пять человек — три мужчины и две женщины. Как уточняет региональное управление МЧС, трагический инцидент произошел в поселке Горбачево. По данному факту возбуждено уголовное дело. Спасатели ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров. Причина возгорания еще не установлена. На месте трагедии работают следователи.

