Умер один из основателей ансамбля «Ариэль» Музыкант Ростислав Гепп скончался на 75-м году жизни

Один из основателей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким.

Вместе со своим коллективом Ростислав Гепп внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов. Любители музыки высоко ценили его артистизм и творческие находки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что барабанщик англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет. Как написала пресс-служба коллектива, артист был одним из основателей группы.

До этого в Тегеране умер музыкант Джамшид Азизхани, автор множества песен. Ему было 68 лет. Смерть наступила в четверг, 11 сентября, в больнице из-за стремительно развившейся болезни.

Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб. Его коллега и сооснователь коллектива Нил Артур выразил соболезнования.