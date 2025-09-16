Ушел из жизни известный музыкант, написавший 800 песен

В Тегеране умер музыкант Джамшид Азизхани, автор множества песен. Ему было 68 лет. Смерть наступила в четверг, 11 сентября, в больнице из-за стремительно развившейся болезни, сообщает Tehran Times.

Азизхани начал карьеру в 1970-х годах, став победителем одного из иранских конкурсов. Его патриотические песни, включая Safarnameh-ye Kurdistan и Rivar, получили широкое признание после 1979 года. Всего он записал более 800 композиций на персидском и курдском языках.

Ранее стало известно, что фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates, Томас Линдберг, скончался в 53 года. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и неба, проходя лечение, включая удаление части неба и лучевую терапию.

Кроме того, в клубе авторской песни имени Валерия Грушина сообщили, что известный бард Александр Жаров ушел из жизни 7 сентября после долгой болезни. Музыканту было 68 лет, причины смерти не уточняются.

Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб. Его коллега и сооснователь коллектива Нил Артур выразил соболезнования.