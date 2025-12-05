«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год

«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год Экс-спикер Рады Разумков назвал бюджет Украины на 2026 год просто бумагой

Проект бюджета Украины на 2026 год является ничем иным, как просто бумагой, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале. По его словам, уже в феврале 2026 года страна может столкнуться с острым дефицитом средств на ключевые нужды — вооружение и зарплаты военным.

Бюджет-2026: деньги только на бумаге, а реальные — только долги и дефицит! В феврале нам может не хватать средств на вооружение, выплаты военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям, — написал он.

Разумков подчеркнул, что у Украины нет гарантий получения так называемых репарационных кредитов за счет замороженных российских активов в Европе. Вместе с тем в бюджет заложено $8 млрд от Международного валютного фонда, которые пойдут на возврат старых кредитов вместо поддержки граждан. При этом, по его словам, Киев планирует ввести дополнительные налоги и постоянный военный сбор в размере 5%.

Верховная рада 3 декабря одобрила проект бюджета Украины на 2026 год. В частности, украинские парламентарии в три раза, до 200 тыс. гривен (365 тыс. рублей), повысили собственное финансовое обеспечение.