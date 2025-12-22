Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:26

Военэксперт раскрыл печальную судьбу хаба в Румынии для поставок оружия ВСУ

Военэксперт Дандыкин: мосты от румынского хаба для оружия ВСУ будут уничтожены

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Северском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Северском направлении Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Мосты, обеспечивающие логистическую связь с румынскими хабами для поставок вооружения ВСУ, будут уничтожены российскими войсками, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ эффективно устраняют каналы передачи военной помощи Киеву из-за рубежа.

Те €90 млрд, которые выделил ЕС в виде беспроцентного кредита, уже начинают сказываться на поставках: деньги поступили, оружие пошло. Дело в том, что во многом это оружие, которое поступает и затем идет по территории Украины, уничтожается. Они решили создать альтернативный путь, но я думаю, что это тоже будет под ударами наших войск. Это недалеко от границы, но дело в том, что если [оружие будет] проходить через мосты, то они подвергаются риску. Там два моста — в Маяках и еще один (в районе Затоки. — NEWS.ru). Оружие будет уничтожаться. Очевидно, что это связано с нашими ударами, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что оружие для Украины давно поступает через территорию Румынии. По словам военного эксперта, грузы доставляются морем в румынские порты, однако в настоящее время возникли сложности из-за повреждения мостов, соединяющих Румынию с Одесской областью.

Ранее сообщалось, что румынские власти намерены создать крупный логистический хаб для обеспечения Украины вооружениями. Открытие планируется в январе 2026 года.

