НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву

Власти Румынии планируют открыть крупный логистический центр для поставок оружия на Украине, сообщается на официальном сайте министерства национальной обороны страны. Предполагается, что это произойдет уже в январе 2026 года.
Начиная с января 2026 года в Румынии разместится второй крупный центр координации и транзита военной техники [для Украины], работающий в тандеме с уже существующим центром в Жешуве, Польша, — отметили в министерстве.
Центр будет специализироваться на передаче артиллерии, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом механизм PURL — «оплачено европейцами, доставлено американцами» — гарантирует непрерывность вооружений. Таким образом Румыния наравне с Польшей станет ключевым узлом для поставок западного оружия на восточном направлении Альянса, резюмировали в ведомстве.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько государств Европы выразили готовность отправить военный контингент на Украину в случае, если Россия нарушит возможное мирное соглашение. В настоящее время ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих».