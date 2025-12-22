Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:06

НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву

В Румынии появится логистический хаб для поставок оружия на Украину

Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Власти Румынии планируют открыть крупный логистический центр для поставок оружия на Украине, сообщается на официальном сайте министерства национальной обороны страны. Предполагается, что это произойдет уже в январе 2026 года.

Начиная с января 2026 года в Румынии разместится второй крупный центр координации и транзита военной техники [для Украины], работающий в тандеме с уже существующим центром в Жешуве, Польша, — отметили в министерстве.

Центр будет специализироваться на передаче артиллерии, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом механизм PURL — «оплачено европейцами, доставлено американцами» — гарантирует непрерывность вооружений. Таким образом Румыния наравне с Польшей станет ключевым узлом для поставок западного оружия на восточном направлении Альянса, резюмировали в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько государств Европы выразили готовность отправить военный контингент на Украину в случае, если Россия нарушит возможное мирное соглашение. В настоящее время ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих».

Румыния
Украина
поставки
вооружение
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине
Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином
НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву
Биолог раскрыл, чем опасны еловые иголки для домашних животных
На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном
От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники
Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ
Экономист ответил, что может убить кредитную историю
Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры
В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты
Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола
Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России
Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.