22 декабря 2025 в 04:35

Рютте обосновал возможность ввода европейских войск на Украину

Рютте: ряд стран Европы отправит войска на Украину при нарушении перемирия

Генсек НАТО Марк Рютте в представлении ИИ Генсек НАТО Марк Рютте в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что несколько государств Европы выразили готовность отправить военный контингент на Украину в случае, если Россия нарушит возможное мирное соглашение, пишет Bild. В настоящее ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих».

Альянсу необходимо решить, как будет выглядеть потенциальное развертывание сил на суше, на море и в воздухе. Отвечая на вопрос о планах США вывести из Европы войска, Рютте отметил, что европейцы дали понять Вашингтону о предпринимаемых действиях.

США ясно дали понять, что останутся привержены Европе — как в ядерном, так и в обычном плане. Вывод войск из Европы не обсуждается, — подчеркнул генсек военного блока.

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что «коалиция желающих» намерена помочь Украине перестроить армию после завершения кризиса. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира, когда отведет свои подразделения от линии фронта.

