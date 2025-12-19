Новый год-2026
Запад реформирует ВСУ после заключения мирного соглашения

МО Британии: Запад переформатирует ВСУ под стандарты НАТО после окончания СВО

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард на заседании Палаты общин парламента заявил о планах «коалиции желающих» помочь Украине перестроить армию после завершения конфликта. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира.

У нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО, сказал Поллард.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте публично признал, что у Украины нет единогласной поддержки для вступления в Альянс. Он указал на три конкретные страны — членов военного блока, которые выступают против этого шага, включая США, Словакию и Венгрию.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что «коалиция желающих», состоящая из государств, которые пообещали усилить поддержку Украины в конфликте, планирует отправить в страну войска из Прибалтики. Депутат считает, что такие действия приведут к неизбежной гибели иностранных солдат в зоне СВО.

Великобритания
Украина
НАТО
ВСУ
