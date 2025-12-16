«Коалиция желающих», состоящая из государств, которые пообещали усилить поддержку Украины в конфликте, планирует отправить в страну войска из Прибалтики, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такие действия приведут к неизбежной гибели иностранных солдат в зоне специальной военной операции.

Если в зоне СВО появляются иностранцы с оружием, они подлежат уничтожению. Просто у наших военных возникнут лишние объекты и субъекты, которых нужно уничтожить. Я не знаю, как «коалиция желающих» собирается отправлять своих людей на верную гибель против нашей армии, которая является самой сильной в мире. По части имитации европейцам равных в мире нет, особенно англичанам. Они скажут, что отправят интернациональный контингент, а на самом деле пошлют немцев и поляков с литовцами, а сами не поедут. Такая имитация в стиле англичан: действовать чужими руками. Они купили украинцев, а теперь ненужных прибалтов отправят погибать в зону СВО, — высказался Колесник.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.