Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:39

«Чужими руками»: в Госдуме раскрыли циничный план «коалиции желающих»

Депутат Колесник: «коалиция желающих» отправит на Украину войска из Прибалтики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Коалиция желающих», состоящая из государств, которые пообещали усилить поддержку Украины в конфликте, планирует отправить в страну войска из Прибалтики, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такие действия приведут к неизбежной гибели иностранных солдат в зоне специальной военной операции.

Если в зоне СВО появляются иностранцы с оружием, они подлежат уничтожению. Просто у наших военных возникнут лишние объекты и субъекты, которых нужно уничтожить. Я не знаю, как «коалиция желающих» собирается отправлять своих людей на верную гибель против нашей армии, которая является самой сильной в мире. По части имитации европейцам равных в мире нет, особенно англичанам. Они скажут, что отправят интернациональный контингент, а на самом деле пошлют немцев и поляков с литовцами, а сами не поедут. Такая имитация в стиле англичан: действовать чужими руками. Они купили украинцев, а теперь ненужных прибалтов отправят погибать в зону СВО, — высказался Колесник.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.

СВО
Украина
Великобритания
Прибалтика
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово
Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год
Второклассница рассказала о геройстве учительницы во время атаки на школу
Генерал-лейтенант Кириллов получил памятник на военном мемориале
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.