Вражда с Меган Маркл и роман с принцем Гарри: что скрывает Кейт Миддлтон

9 января Кэтрин Миддлтон, супруге наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, исполняется 44 года. Жизнь принцессы Уэльской, как и всех членов королевской семьи, находится под неусыпным вниманием СМИ и папарацци. Ей приписывали роман с принцем Гарри и вражду с герцогиней Сассекской Меган Маркл, пренебрежение этикетом двора. Почему, несмотря на череду скандалов, связанных с ее именем, Кейт Миддлтон остается любимицей подданных короля Великобритании — в материале NEWS.ru.

Что известно о жизни Кейт Миддлтон до замужества

Родилась будущая принцесса в городе Рединг к западу от Лондона. Ее родители — Майкл Фрэнсис Миддлтон и Кэрол Элизабет Миддлтон (урожденная Голдсмит) — работали соответственно диспетчером и стюардессой в компании British Airways. Позднее супруги Миддлтон занялись успешным бизнесом.

Всего в браке родились трое детей. Кэтрин — первый ребенок в семье. С 1986 по 1995 год она училась в частной школе Сент-Эндрюс в деревне Пангборн, чуть выше Рединга по течению Темзы. Затем перешла в колледж Мальборо, который окончила в 2000 году.

В 2001 году Кейт поступила в Сент-Эндрюсский университет (Шотландия), один из старейших и престижных вузов страны, где изучала психологию и историю искусств. В 2005 году окончила обучение, получив степень бакалавра искусств. После этого работала продавцом-консультантом в сети магазинов модной одежды и трудилась в компании своих родителей Party Pieces.

Как Кэтрин вошла в королевскую семью

Со своим будущим супругом, старшим сыном короля Великобритании Карла III, тогда принца Уэльского, Уильямом, Кэтрин познакомилась в Сент-Эндрюсском университете. Согласно СМИ, молодые люди находились в постоянных отношениях с 2003 года. Широкой публике об этом стало известно через год, когда в газетах появились фото с их совместного отдыха на горнолыжном курорте.

Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ноябре 2010 года было официально объявлено о помолвке принца Уильяма и Кэтрин. 29 апреля 2011 года они вступили в брак. Церемония венчания прошла в Вестминстерском аббатстве и стала событием мирового масштаба: за бракосочетанием в прямом эфире наблюдали не менее 300 млн зрителей по всему миру.

Королева Елизавета II преподнесла молодоженам в качестве свадебного подарка загородный дом Анмер-холл на территории королевской резиденции Сандрингем. Однако в 2017 году семья переехала в Лондон. С сентября 2022 года, после смерти королевы и восшествия на престол Карла III, официальной резиденцией и местом жительства принца Уэльского и его семьи стал коттедж Аделаида в Виндзоре к западу от Лондона.

У Кэтрин и Уильяма трое детей: сын Джордж (2013 года рождения), дочь Шарлотта (2015 года рождения) и младший сын Луи (2018 года рождения).

Принцесса Уэльская активно занимается благотворительностью в рамках основанного в 2011 году специального фонда. Преимущественно это помощь больным детям и детям из неблагополучных семей.

Как оплошности Кейт Миддлтон превращались в скандалы

Еще во время свадебной церемонии Кейт Миддлтон подловили на нарушении королевского этикета. По правилам невеста должна была сделать реверанс перед королевой Елизаветой II. Но, видимо, переволновавшись, она забыла и не поклонилась. По слухам, монархиня была очень недовольна.

В 2012 году Кейт проводила отпуск на частной вилле во Франции. Однажды она решила позагорать топлес и попала в объектив папарацци. Публикация снимков привела к громкому скандалу. Представители Букингемского дворца заявили, что это прямое вторжение в частную жизнь.

Несмотря на попытки опубликовавшего пикантные фото издания представить ситуацию невинной, а снимки — не содержащими ничего предосудительного, суд встал на сторону британской монархии. Газетчикам пришлось признать, что фотографии были вмешательством в частную жизнь.

Что известно о романе Миддлтон и Гарри

Принц Гарри Фото: Eduardo Lima/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным британских СМИ, в 2007 году, когда принц Уильям ненадолго расстался с Кейт, ее отношения с его братом Гарри «были гораздо глубже, чем считала общественность». Один из бывших королевских помощников настаивал, что у них был «почти роман», и добавлял, что Уильям так и не смог полностью избавиться от ревности по этому поводу.

Высокопоставленный источник в королевской семье сообщил, что «все в семье знали, что Гарри и Кейт испытывали естественную легкость в общении друг с другом, с чем Уильяму порой было трудно справиться». По словам придворного, связь Гарри и Миддлтон «была широко признана».

«Они были по-настоящему близки — смеялись, поддразнивали друг друга, додумывали шутки друг друга. Понятно, понятно, почему Уильяму не нравились эти домыслы», — пояснил он.

По словам инсайдеров, ревность принца Уэльского по этому поводу стала одной из скрытых причин охлаждения в отношениях братьев.

Хранил ли принц Уильям верность Кейт

Слухи о том, что принц Уильям флиртовал с другими девушками уже в период отношений с Кейт Миддлтон, возникали неоднократно.

В книге Джессики Джейн «Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой» сообщалось, что пристрастие принца к шумным вечеринкам едва не стало причиной расставания наследника трона с будущей супругой. Якобы Уильям открыто развлекался и намекал на связь с другой девушкой.

В 2017 году принц отправился с друзьями в Швейцарию, оставив свою жену на несколько недель. По слухам, в компании с ним были замечены нескольких девушек. СМИ писали, что принц был особенно увлечен австралийской моделью Софи Тейлор. Однако и сам принц, и Кейт Миддлтон проигнорировали эти сплетни и хранили молчание.

Почему разгорелся конфликт между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

По данным британских СМИ, Кейт, тогда герцогиня Кембриджская, скептически отнеслась к матримониальному выбору деверя. Якобы она опасалась, что американская актриса Меган Маркл могла посягнуть на ее статус самой популярной особы в королевской семье.

Со временем стали поговаривать, что взаимная неприязнь принцесс даже стала камнем преткновения в отношениях между братьями.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сами Кейт и Меган свои отношения не комментировали. Более того, они вместе посетили рождественскую службу, где мило общались, демонстрируя явную симпатию. В дальнейшем королевские невестки нигде публично не давали повода усомниться в их дружеских отношениях. Впрочем, это мало убедило британскую публику.

Что случилось со здоровьем принцессы Уэльской

С конца 2023 года Кейт Миддлтон перестала участвовать в публичных мероприятиях. В начале 2024 года было объявлено, что она перенесла плановую операцию на брюшной полости и проходит реабилитацию в домашних условиях. Однако ее долговременное отсутствие не могло не породить различные слухи.

В конце марта 2024 года Кейт выступила с видеообращением, в котором сообщила, что прошедшая операция выявила у нее онкологическое заболевание и что в настоящее время она проходит курс химиотерапии. Летом того же года принцесса известила, что в борьбе с болезнью наблюдается «хороший прогресс», но она «еще не выбралась из опасности».

Почему Кейт Миддлтон остается любимицей простых британцев

Достаточно посмотреть на королеву Великобритании Камиллу или короля Карла III, чтобы вопросы о популярности Кейт отпали. Она — самая разумная, приятная, скромная и обаятельная, указала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Она мать троих детей и ведет себя прилично, в отличие, скажем, от принца Эндрю. У нее сложные отношения с принцем Гарри и Меган Маркл, а почему они должны быть простыми? Автобиография принца Гарри под названием „Запасной“ настроила против него всю семью», — пояснила собеседница NEWS.ru .

Несмотря на слухи о вражде с Маркл, пересуды о возможных романах и спекуляции вокруг проблем со здоровьем, образ принцессы Уэльской остается незапятнанным в глазах многих британцев, отметил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Кейт Миддлтон Фото: Picture by i-Images / Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Народная любовь к Кейт Миддлтон — это не случайность, а закономерность. На фоне постоянных дрязг, скандальных разоблачений и откровений других членов семьи Виндзоров она демонстрирует качества, которые ценятся в любом нормальном обществе: верность семейному долгу, стойкость перед лицом испытаний и достоинство», — отметил Иванов в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, британцы, уставшие от бесконечной мыльной оперы с участием принца Гарри и Меган Маркл, видят в Кейт и ее супруге принце Уильяме опору и надежду на стабильность. Даже тяжелая болезнь, с которой она мужественно боролась, только укрепила ее образ. По данным СМИ, лечение от онкологического заболевания, начатое в 2024 году, было тяжелым, но к январю 2025 года принцесса объявила о ремиссии и постепенно возвращается к королевским обязанностям.

