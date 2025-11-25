Королевская семья Британии: новости, Миддлтон ответила на слухи о парике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о ношении парика. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 25 ноября?

Что сказала Миддлтон о своих волосах

Кейт Миддлтон призналась, что не носит парик, сообщает Daily Mail. Так она ответила на соответствующие слухи, которые появились в августе, после того, как принцесса Уэльская по завершении химиотерапии появилась на публике с новым цветом волос.

Миддлтон на днях побывала на Королевском эстрадном представлении в Альберт-холле в Лондоне. Британская актриса Сьюзан Поллард сделала комплимент принцессе и обратила внимание, что она преобразилась после наступления ремиссии.

«Мне нравятся ваши волосы, они, кажется, выглядят намного светлее», — сказала артистка.

В ответ Миддлтон раскрыла причину изменений во внешности.

«Действительно, раньше волосы были каштановыми, но на солнце немного выгорели», — заявила принцесса.

Миддлтон впервые рассказала об онкологическом заболевании в начале 2024 года. В сентябре прошлого года принцесса объявила о завершении лечения от рака, но отметила, что ей предстоит долгий путь к восстановлению.

«Я не могу передать вам, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии. <…> Сейчас я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное для недопущения рецидива. Хоть я и закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», — отметила она.

Кто пытался отговорить Гарри от брака с Маркл

Принц Филипп обеспокоенно отреагировал на объявление помолвки принца Гарри с Меган Маркл, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова историка Эндрю Лоуни. По данным источника, супруг Елизаветы II сомневался, что американская актриса может стать частью королевской семьи.

По словам биографа, Филипп, известный своей прямотой, заявил внуку, что «с актрисами гуляют, но не женятся на них». Герцог Эдинбургский видел параллели между Меган Маркл и Уоллис Симпсон — американкой, ради которой Эдуард VIII оставил трон.

В книге «Запасной» принц Гарри также рассказал, что его старший брат Уильям тоже просил его не торопиться со свадьбой, и говорил, что отношения с Маркл развиваются слишком быстро. Сам герцог Сассекский признался, что торопил события, считая, что возраст Меган, которая на три года старше его, — весомый аргумент для скорейшего бракосочетания.

