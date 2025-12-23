ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря

ВС России выбили украинские войска из центра Гуляйполя. Что известно, как идет наступление 23 декабря, возьмут ли город до Нового года?

Что происходит в Гуляйполе 23 декабря, где прорвались ВС РФ

Армия России выбила ВСУ из центра Гуляйполя, сообщил военкор Тимофей Ермаков. По оперативной информации, в настоящее время под контролем ВС РФ вся улица Великая.

«Сейчас основные боестолкновения развернулись внутри микрорайона Цветной. Туда по дороге из Зализничного еще поступает снабжение ВСУ. Бои там идут за контроль квартала улиц Трудовая и Медовая», — указывает военкор в своем Telegram-канале «Синяя Борода».

Кроме того, 23 декабря стало известно, что ВС РФ продвинулись южнее Гуляйполя. По данным проекта карт СВО DIVGEN, российские войска прошли вдоль лесопосадки к югу от города и почти достигли трассы Т0401.

«Полуокружение нацистов в Цветном микрорайоне Гуляйполя постепенно сжимается. Наши войска вышли на трассу, ведущую на Дорожнянку, отсекая выход из Цветного на юго-запад по грунтовкам», — пишет Ермаков.

Военкор Александр Сладков констатировал, что ВСУ в Гуляйполе угрожает такая же катастрофа, как в Мирнограде.

«В Гуляйполе дела у врага не очень хороши. Если мы перережем последнюю дорогу, по которой идет помощь и ротация ВСУ, то украинские солдаты и здесь окажутся в кровавом котле. Мирноград — украинская трагедия. Сколько таких трагедий у ВСУ впереди, это лишь MI6 знает», — констатировал Сладков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об украинской контратаке под Гуляйполем, какие шансы есть у ВСУ

Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил, что ВСУ предприняли контратаку в районе Гуляйполе.

«В район Покровского прибыли подразделения 2-го мобильного батальона 31-й отдельной механизированной бригады, которые заменили личный состава 3-го батальона бригады у Великомихайловки. При этом в этой зоне активную роль играют колумбийские наемники, которые частично были эвакуированы из-за ранений. Из-за наших атак на Великомихайловку ВСУ планируют контратаковать во фланг со стороны Гавриловки. Туда переброшены не менее двух штурмовых групп 141-й бригады. В районе Доброполья также фиксируются попытки усиления передовых рубежей — там были отмечены силы 3-го батальона 110-й бригады, по которым уже нанесен удар», — перечисляет «Архангел Спецназа».

Автор канала отмечает, что по скоплениям ВСУ под Гуляйполем активно наносятся удары, у украинских военных есть потери.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что контратаки ВСУ не будет: у них просто не осталось для этого резервов.

«У ВСУ нет никаких возможностей это сделать. Даже если они прорвутся к Гуляйполю, в другом месте, откуда они собрали свои войска, мы двинемся дальше. Поэтому латать дыры для Украины бессмысленно. Она проиграла этот конфликт», — считает Литовкин.

Telegram-канал «Военная хроника» предполагает два варианта развития событий в Гуляйполе, как это ранее происходило в Купянске и Покровске.

«Первый — Сырский попытается „залить проблему резервами“, сняв их с других направлений и попробовав вернуть контроль за счет массы. Это болезненно, рискованно и почти всегда временно, но позволяет выиграть время и создать медийный эффект „стабилизации“. Цена такого решения — оголение других участков. Второй вариант — не лезть в лоб и постепенно сдавать город, прикрывая отход заявлениями о „маневре“ и „выравнивании линии“. В этом случае Гуляйполе будет методично съедено тем же способом, что и ряд предыдущих населенных пунктов: без резких рывков, но с неотвратимым результатом. Группировка „Восток“ действуют ожидаемо осторожно, явно исследуя объем потенциальных контрмер — рейды, попытки вклинивания, удары по флангам. Вопрос в том, какой участок фронта они готовы заплатить за попытку это сделать», — утверждает «Военная хроника».

Украинский Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что ВСУ потеряют Гуляйполе «в течение двух недель».

«До Нового года ВС РФ, скорее всего, заберут этот город, а далее продавят остаточную линию обороны и пойдут на Орехов, который возьмут в феврале, и уже к концу весны будут у Запорожья (возможно раньше, исходя из проблем у ВСУ), что превратит Запорожье в „призрак“ хуже чем Херсон», — пишет «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

