23 декабря 2025 в 18:14

«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе

Военэксперт Литовкин: ВСУ не смогут организовать контратаку в Гуляйполе

Вооруженные силы Украины не смогут организовать контратаку в Гуляйполе в Запорожской области, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что у украинской армии нет возможности перебросить резервы, не оголив другой участок фронта.

Думаю, что у ВСУ нет никаких возможностей это сделать (организовать контратаку в Гуляйполе. — NEWS.ru). Даже если они прорвутся к Гуляйполю, в другом месте, откуда они собрали свои войска, мы двинемся дальше. Поэтому латать дыры для Украины бессмысленно. Она проиграла этот конфликт, ― высказался Литовкин.

Военэксперт добавил, что Украине стоит признать поражение и подписать капитуляцию. По его словам, решение конфликта дипломатическим путем поможет избежать ВСУ потерь личного состава.

Чем быстрее они подпишут капитуляцию, тем больше у них останется населенных пунктов под их руководством. Но надо понимать, что Запорожская область и Херсонская область, как и Донецкая и Луганская Народные Республики, — это часть территории РФ. Им оттуда рано или поздно придется уйти: или самостоятельно под дипломатическим нажимом, или потеряв людей. Так что выбор за ними, ― резюмировал Литовкин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя. По его словам, санкции были применены из-за значительных потерь, понесенных подразделением в ходе боевых действий.

Софья Якимова
С. Якимова
