Массовый сбой в работе Telegram зафиксирован в России

Массовой сбой в работе мессенджера Telegram наблюдается на территории России, об этом свидетельствуют данные сервиса «СБОЙ.РФ». Так, только за последние 60 минут зафиксировано 105 жалоб пользователей.

Фиксируем проблемы в работе Telegram! 105 жалоб за последние 60 минут, — говорится в сообщении.

Накануне, 15 марта, российские пользователи снова жаловались на масштабный сбой в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, поступило 9589 жалоб. «Сбой.рф», в свою очередь, сообщил о 5597 жалобах.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской и Воронежской областей. В основном пользователи пишут о том, что у них не открывается приложение, не отправляются сообщения и не загружаются фото и видео.

Ранее проблемы в работе мобильного интернета затронули около трети Москвы. Так, из 132 городских районов мобильный интернет не работает в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.