Telegram в России снова начал работать с перебоями

Российские пользователи заявили о новом масштабном сбое в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, за последние сутки поступило 9589 жалоб. «Сбой.рф», в свою очередь, сообщает о 5597 жалобах за минувшие 24 часа.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской и Воронежской областей. В основном пользователи пишут о том, что у них не открывается приложение, не отправляются сообщения и не загружаются фото и видео.

«Вообще ничего не отправляется», «Видео грузятся долго», «Не приходят сообщения», — отмечают россияне.

Ранее проблемы в работе мобильного интернета затронули около трети Москвы. Сбои наблюдались в 30% районов столицы. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.

До этого стало известно, что в Москве за последнюю неделю резко увеличились продажи пейджеров и раций, которые позволяют оставаться на связи при нестабильной работе мобильного интернета. Кроме того, наблюдается рост спроса на бумажные карты города.