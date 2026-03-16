В России появится платформа для прогноза рисков в городском транспорте

Платформа, оценивающая и прогнозирующая надежность в системах городского транспорта, появится в Новосибирском государственном техническом университете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Она также будет применяться в промышленности. Ожидается, что разработка полнофункциональной версии завершится в 2027 году.

Целевыми потребителями разрабатываемой платформы являются операторы городского и междугороднего электротранспорта, машиностроительные и энергетические предприятия, а также компании, занимающиеся мониторингом и автоматизацией, — говорится в сообщении.

Как объяснил разработчик Борис Малозеров, речь идет о модульной цифровой среде, которую можно будет настраивать под разное оборудование. Она способна собирать сведения о работе техники, создавать его цифровую копию и с высокой точностью оценивать износ.

