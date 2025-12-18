Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:00

ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе

Кимаковский: командиров ВСУ отправили на штурм за большие потери в Гуляйполе

ВС Украины
Командование Вооруженных сил Украины отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. По его словам, санкции были применены из-за значительных потерь, понесенных подразделением в ходе боевых действий.

За большие потери в Гуляйполе командование ВСУ ввело санкции в отношении командиров 225-го полка, их отправляют в качестве штурмовиков на восполнение потерь, — рассказал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до Нового года. Он отметил, что российские военные заблокировали возможность отступления ВСУ из города.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что подразделения группировки войск «Восток» ведут активное наступление на Запорожском направлении. Военнослужащий с позывным Егерь добавил, что продвижение происходит в районе населенного пункта Гуляйполе.

