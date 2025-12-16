Подразделения группировки войск «Восток» ведут активное наступление на Запорожском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. Боец ВС РФ с позывным Егерь добавил, что продвижение российских войск проходит в районе Гуляйполя.

Продвижение идет, двигаемся, не стоим на месте. Зашли южнее, соседние подразделения немного в стороне, они тоже давят. Как только продавят — фронт у них (ВСУ. — NEWS.ru) посыпется. Воздух сейчас сильно «грязный», если бы был чище, взяли бы быстрее. Но все равно возьмем быстро. Победа будет за нами, — рассказал боец.

Минобороны подчеркнуло, что операция по освобождению Гуляйполя продолжается в плановом режиме. Штурмовые подразделения методично подавляют огневые точки противника, развивая успех на смежных участках фронта, заключили в ведомстве.

Ранее командир штурмовой группы «Востока» с позывным Красава заявил, что бойцы группировки сжимают клещи вокруг Гуляйполя. По его словам, это решение было принято после успешного освобождения Варваровки в Запорожской области.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе до наступления Нового года. По его словам, более точные сроки будут определены исходя из развития событий на поле боя и метеорологических условий.