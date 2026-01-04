Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 17:00

Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Украинских солдат отправляют в мясные штурмы, в этом году Россия может прорваться к Одессе, Николаеву и Херсону, дроны ВСУ атаковали сослуживцев, нацистский полк «Арей» остался без добровольцев. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России освободила Подолы и может пойти в Одессу

Российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области. Как уточнили в Минобороны РФ, успешные действия провели бойцы группировки войск «Запад».

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов тем временем допустил, что в 2026 году российская армия может начать наступление на южном направлении, освобождая Херсон, Николаев и Одессу. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

«После освобождения Гуляйполя у нас действительно открывается возможность движения на Запорожье, а затем уже на Херсон, Николаев и Одессу. Но это уже задачи завтрашнего дня, а может, даже и отчасти послезавтрашнего. Задача завтрашнего дня — это все-таки Славянско-Краматорская агломерация и движение к Днепропетровску, где наши войска сейчас успешно работают», — сообщил эксперт.

ВСУ атаковали дронами своих безоружных солдат

Военнопленный Юрий Коновалов рассказал, что украинские дроны атаковали своих же солдат в Днепропетровской области. По его словам, военнослужащие сдавались в плен. Коновалов допустил, что сослуживцы могли действовать специально.

Собеседник уточнил, что речь идет о дронах Mavic. По его воспоминаниям, оператор видел, что солдаты идут в красном скотче, со связанными сзади руками, без курток. Коновалов добавил, что БПЛА ранили всю группу.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Нацистский полк ВСУ обезлюдел

Источник в российских силовых структурах рассказал, что нацистский штурмовой полк «Арей» Вооруженных сил Украины не может восполнить потери из-за отсутствия добровольцев. По информации собеседника, подразделение традиционно комплектовалось идейными нацистами, бывшими заключенными и иностранными наемниками.

По его словам, украинское командование столкнулось с большими проблемами: в ходе вторжения в Курскую область батальон понес большие потери, а количество добровольцев в военкоматах Украины уже давно стремится к нулю. Известно, что командование ВСУ вывело батальон из состава 129-й бригады теробороны и ввело его в штурмовые войска. Подразделение перебрасывали на самые напряженные участки фронта.

Танкистов переквалифицировали в штурмовики

Источник в силовых структурах заявил, что батальон первой мехбригады ВСУ могут отправить на штурм в Сумской области. По его словам, танкистов передали командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что речь идет о мясных штурмах в Варачино и Алексеевке.

Также появилась информация, что подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.

ВСУ не хотят жертвовать собой ради элиты

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о резком падении боевого духа в рядах ВСУ. По его словам, солдаты теряют желание сражаться и жертвовать жизнью ради интересов киевского руководства. Он добавил, что ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому негативно сказывается и на дисциплине.

По его мнению, украинские военные стали понимать, что глава государства использовал их в своих корыстных и амбициозных интересах. Рогов отметил, что президент Украины стремился компенсировать свой комплекс неполноценности и удовлетворить жажду власти и денег.

