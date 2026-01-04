Нацистский штурмовой полк «Арей» Вооруженных сил Украины не может восполнить потери из-за отсутствия добровольцев, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, подразделение, преобразованное из батальона, традиционно комплектовалось идейными нацистами, бывшими заключенными и иностранными наемниками.

Остается открытым вопрос, кем украинское командование будет заполнять вакантные должности. В ходе вторжения в Курскую область батальон понес большие потери, а количество добровольцев в военкоматах Украины уже давно стремится к нулю, — сказал собеседник агентства.

В материале говорится, что командование ВСУ вывело батальон из состава 129-й бригады теробороны и ввело его в штурмовые войска. Подразделение перебрасывали на самые напряженные участки фронта.

Ранее сообщалось, что военнослужащие полка «Арей», участвовавшие в атаке на Курскую область, были переброшены в Сумскую область. Причиной стали низкая боеспособность и морально-психологическое состояние находящихся там солдат. Речь идет о 116-й и 119-й бригадах теробороны.