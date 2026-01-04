Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:14

Нацистский полк ВСУ рискует не восполнить потери

ТАСС: полк ВСУ «Арей» не сможет восполнить потери из-за отсутствия добровольцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нацистский штурмовой полк «Арей» Вооруженных сил Украины не может восполнить потери из-за отсутствия добровольцев, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, подразделение, преобразованное из батальона, традиционно комплектовалось идейными нацистами, бывшими заключенными и иностранными наемниками.

Остается открытым вопрос, кем украинское командование будет заполнять вакантные должности. В ходе вторжения в Курскую область батальон понес большие потери, а количество добровольцев в военкоматах Украины уже давно стремится к нулю, — сказал собеседник агентства.

В материале говорится, что командование ВСУ вывело батальон из состава 129-й бригады теробороны и ввело его в штурмовые войска. Подразделение перебрасывали на самые напряженные участки фронта.

Ранее сообщалось, что военнослужащие полка «Арей», участвовавшие в атаке на Курскую область, были переброшены в Сумскую область. Причиной стали низкая боеспособность и морально-психологическое состояние находящихся там солдат. Речь идет о 116-й и 119-й бригадах теробороны.

ВСУ
добровольцы
Украина
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Непогода временно парализовала трассы в российском регионе
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году
Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»
Житель Саратова сгорел в собственном доме
Готовим за 10 минут: салат, который не стыдно подать гостям
Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции
Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь
МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро
Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне
Политолог объяснил цель ударов США по Венесуэле
Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»
В России назвали число женщин, осужденных в 2025 году
Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле
Россия скупила шестую часть мирового экспорта мандаринов
Белый пуховик: как сохранить идеальный вид надолго
«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания
Названо ключевое условие для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.