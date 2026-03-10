Закрыто дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Правоохранители прекратили дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Абушаева

Сотрудники правоохранительных органов прекратили уголовное преследование бывшего главы Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщили РИА Новости источники. Он с 2023 года находится в зоне специальной военной операции.

Дело закрыто в связи с наличием у фигуранта государственных наград, а не по реабилитирующим основаниям. Сам Абушаев в Telegram-канале написал о своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Прекращено, но не по реабилитации, по госнаградам, — пояснил собеседник агентства.

Абушаев, возглавлявший добровольческий отряд «Тигр», был награжден Орденом Мужества. Уголовное дело о мошенничестве с землей и незаконном предпринимательстве было возбуждено в марте 2023 года, после чего экс-чиновника объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

Уже в апреле того же года Абушаев объявился в зоне СВО, а суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске. В октябре 2023-го расследование в отношении него приостановили. В июле 2024 года он заявил о непризнании вины, а в сентябре ушел с поста мэра в связи с подписанием контракта с Минобороны РФ. Теперь уголовное дело окончательно закрыто.

