Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 07:00

Закрыто дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня

Правоохранители прекратили дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Абушаева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники правоохранительных органов прекратили уголовное преследование бывшего главы Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщили РИА Новости источники. Он с 2023 года находится в зоне специальной военной операции.

Дело закрыто в связи с наличием у фигуранта государственных наград, а не по реабилитирующим основаниям. Сам Абушаев в Telegram-канале написал о своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Прекращено, но не по реабилитации, по госнаградам, — пояснил собеседник агентства.

Абушаев, возглавлявший добровольческий отряд «Тигр», был награжден Орденом Мужества. Уголовное дело о мошенничестве с землей и незаконном предпринимательстве было возбуждено в марте 2023 года, после чего экс-чиновника объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

Уже в апреле того же года Абушаев объявился в зоне СВО, а суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске. В октябре 2023-го расследование в отношении него приостановили. В июле 2024 года он заявил о непризнании вины, а в сентябре ушел с поста мэра в связи с подписанием контракта с Минобороны РФ. Теперь уголовное дело окончательно закрыто.

Ранее правоохранители предъявили обвинение экс-замдиректору концерна «Калашников» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в рамках исполнения контракта по поставке средств индивидуальной защиты для нужд Министерства обороны.

СВО
мэры
дела
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили развивать льготную ипотеку
Мошенники стали проворачивать новую схему с электронными кошельками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 марта: инфографика
Астрофизик привел доказательства искусственного происхождения 3I/ATLAS
ПВО уничтожила почти два десятка БПЛА над регионами России
МИД России указал на проблему проведения переговоров по Украине в ЕС
В Иране заявили об израильском ракетном ударе по школе в Хомейне
Юрист ответил, имеют ли внебрачные дети право на наследство
Закрыто дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня
Танки ВСУ не устояли перед «Ланцетами»: успехи ВС РФ к утру 10 марта
Психолог назвала фразы, которые должны насторожить в человеке
Раскрыта схема украинских ТЦК по экономии на компенсациях за погибших
В США встретили тело еще одного погибшего на Ближнем Востоке военного
В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной
Советники Трампа начали предлагать варианты выхода из войны с Ираном
Перечислены профессии с самыми «юным» пенсионерами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 марта
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами
У российских игристых вин появится свой стандарт
В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.