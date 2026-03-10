Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист ответил, имеют ли внебрачные дети право на наследство

Юрист Русяев: внебрачные дети имеют право на наследство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Внебрачные дети обладают законными правами на наследование, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Однако, по его словам, для этого прежде всего необходимо установить родство с наследодателем.

Дети, рожденные вне брака, имеют в России те же наследственные права, что и дети из официального брака. Единственное условие: родство с наследодателем должно быть установлено в предусмотренном законом порядке. Ни совместное проживание, ни участие в воспитании, ни само по себе общение при жизни значения не имеют. Все определяет юридически подтвержденная связь «родитель и ребенок». Когда завещания нет, наследники призываются по очередям. Дети наследодателя входят в первую очередь наравне с супругом и родителями, и закон никак не разграничивает их по обстоятельствам рождения, — поделился Русяев.

По его словам, внебрачный ребенок наследует наравне с другими. Как пояснил юрист, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю, которая составляет не менее половины того, что они получили бы по закону.

Основная сложность на практике связана с подтверждением отцовства. Если отец вписан в свидетельство о рождении и запись сделана законно, этого обычно достаточно. Если же он не указан или запись оспаривается, процедура осуществляется через ЗАГС по совместному заявлению родителей либо через суд, который принимает любые доказательства происхождения ребенка: переписку, показания свидетелей, результаты экспертиз, — резюмировал Русяев.

Он напомнил, что наследство нужно принять в течение полугода с момента его открытия. По словам правозащитника, если этот срок пропущен, его можно попытаться восстановить через суд или при наличии письменного согласия всех наследников, которые уже приняли наследство.

Ранее юрист Татьяна Кузьминова заявила, что пенсию умершего можно получить через Социальный фонд России, если с момента его смерти прошло шесть месяцев. По ее словам, такое право имеют родственники — законные наследники, а также те, кто указан в завещании.

