Названы три случая, когда наследник по завещанию может остаться ни с чем Юрист Русяев: родные могут обойти завещание и лишить наследника части имущества

В российском праве приоритет отдается волеизъявлению умершего, однако существует три законных механизма, которые позволяют родственникам оспорить его последнюю волю и претендовать на имущество, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что речь идет о выделе супружеской доли, обязательной доле для нетрудоспособных иждивенцев, а также о судебном оспаривании документа.

В наследственном праве отправная точка простая: если человек оставил завещание, имущество распределяется по нему, а очереди наследования включаются там, где завещания нет. Когда оно не дает наследнику по завещанию абсолютную гарантию? Первый механизм связан с собственностью пережившего супруга. Второй — это обязательная доля. По статье 1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя, его супруг и родители. Третий механизм — это оспаривание завещания. Делать это вправе тот, чьи права или законные интересы нарушены. Спор всегда идет через суд, — пояснил Русяев.

Юрист добавил, что существует еще одна практическая деталь: даже если человек планирует оспорить завещание, срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. По его словам, это закреплено в статье 1154 ГК РФ. Русяев отметил, что пропуск сроков и пассивность на старте часто ломают позицию сильнее, чем любое завещание.

Ранее юрист Татьяна Кузьминова заявила, что получить пенсию по наследству можно через Социальный фонд России по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя. Она отметила, что такое право есть у родственников — наследников по закону, а также людей, включенных в завещание.