Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда

Завещание легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда пытаются оспорить неизвестные лица, сообщает Bild со ссылкой на душеприказчика Кристиана Буассона. Он донес эту информацию до племянников покойного. Речь идет о наследстве в размере около €200 млн (18 млрд рублей).

Толкование завещания оспаривается. В настоящее время права наследников неопределенны, — подчеркнул Буассон.

Речь идет о документе, который управляющий домом Chanel составил в 2016 году. Согласно бумагам, его состояние должны распределить между семью доверенными лицами, среди которых — ассистент, крестник и две модели, при этом родственников он туда не включил. Если суд признает документ недействительным, то вступит в силу законная очередность наследования.

Так как Лагерфельд не был женат и не имел детей, а его сестры к моменту смерти уже скончались, имущество может перейти племянникам и племянницам. При этом на данный момент неизвестно, кто именно инициировал оспаривание завещания и на каких основаниях.

