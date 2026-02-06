Зимняя Олимпиада — 2026
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда

Bild: неизвестные пытаются оспорить завещание модельера Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд Карл Лагерфельд Фото: pa9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Завещание легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда пытаются оспорить неизвестные лица, сообщает Bild со ссылкой на душеприказчика Кристиана Буассона. Он донес эту информацию до племянников покойного. Речь идет о наследстве в размере около €200 млн (18 млрд рублей).

Толкование завещания оспаривается. В настоящее время права наследников неопределенны, подчеркнул Буассон.

Речь идет о документе, который управляющий домом Chanel составил в 2016 году. Согласно бумагам, его состояние должны распределить между семью доверенными лицами, среди которых — ассистент, крестник и две модели, при этом родственников он туда не включил. Если суд признает документ недействительным, то вступит в силу законная очередность наследования.

Так как Лагерфельд не был женат и не имел детей, а его сестры к моменту смерти уже скончались, имущество может перейти племянникам и племянницам. При этом на данный момент неизвестно, кто именно инициировал оспаривание завещания и на каких основаниях.

Ранее сообщалось, что в Москве после смерти ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста и деятеля искусств России Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело. Процесс ведет один из столичных нотариусов. Золотовицкий скончался 16 января на 65-м году жизни.

