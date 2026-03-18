Никаких больше полуфабрикатов и сложных рецептов. Готовлю рагу по-деревенски — семья сыта и счастлива

Беру мягкое мясо, картофель и лук — и готовлю в казане сытное, наваристое рагу прямо на плите. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки мяса, мягкий рассыпчатый картофель, сладковатая морковь и лук в густом, ароматном соусе с нотками тимьяна и розмарина. Блюдо настолько сытное и душевное, что вся семья собирается за столом, нахваливая и прося добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов свинины или говядины, 6–8 картофелин, 2 луковицы, 1 морковь, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, лавровый лист, сушеные травы (тимьян, розмарин) по вкусу, 500 миллилитров воды или бульона.

Мясо нарежьте кубиками и обжарьте на масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, жарьте еще 5 минут. Всыпьте нарезанный картофель, томатную пасту, чеснок, травы, залейте водой, посолите, поперчите. Тушите под крышкой на слабом огне 40–50 минут до готовности.

