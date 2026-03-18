Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 17:30

Никаких больше полуфабрикатов и сложных рецептов. Готовлю рагу по-деревенски — семья сыта и счастлива

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру мягкое мясо, картофель и лук — и готовлю в казане сытное, наваристое рагу прямо на плите. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки мяса, мягкий рассыпчатый картофель, сладковатая морковь и лук в густом, ароматном соусе с нотками тимьяна и розмарина. Блюдо настолько сытное и душевное, что вся семья собирается за столом, нахваливая и прося добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов свинины или говядины, 6–8 картофелин, 2 луковицы, 1 морковь, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, лавровый лист, сушеные травы (тимьян, розмарин) по вкусу, 500 миллилитров воды или бульона.

Мясо нарежьте кубиками и обжарьте на масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, жарьте еще 5 минут. Всыпьте нарезанный картофель, томатную пасту, чеснок, травы, залейте водой, посолите, поперчите. Тушите под крышкой на слабом огне 40–50 минут до готовности.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Берем вчерашнее пюре и нормальные сосиски: делаем вкусные пирожки — очень простой рецепт
Картофщипс — адыгейская магия из картофеля. Густой соус-пюре с перцем и чесноком, который заменит и гарнир, и подливу
Картофельные зразы «Проще некуда»: быстрый ужин из вчерашнего пюре
Взрыв вкуса: хрустящее безе с нежным творожным кремом и ягодами
Лучший завтрак выходного дня: рецепт сырников от шеф-повара
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.