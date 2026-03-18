Лучший завтрак выходного дня: рецепт сырников от шеф-повара

Сырники — одно из самых коварных блюд русской кухни. Казалось бы, что может быть проще: смешал творог с мукой и яйцом, обжарил — и готово. Но сколько раз они превращались в подгоревшие лепешки снаружи и сырые внутри или, наоборот, в резиновые подошвы? Мы поможем вывести идеальную формулу сырников, которые тают во рту и держат форму одновременно.

Начнем с главного — творога. Он должен быть сухим, почти рассыпчатым, с жирностью не ниже 9%. Влажный творог из пачек заставит вас добавлять муки до бесконечности, и сырники станут плотными. Если другого нет, откиньте его на марлю и дайте стечь лишней сыворотке хотя бы пару часов. 500 г такого творога разомните вилкой или пропустите через мясорубку для нежности. Добавьте один желток, столовую ложку сахара и щепотку соли. Важный момент: сахара не должно быть много, иначе он карамелизуется на сковороде и сожжет сырники раньше, чем пропечется середина.

Вместо привычной муки возьмите две столовые ложки кукурузного крахмала и одну ложку рисовой муки. Это сочетание даст нежную, чуть тягучую текстуру, которую так ценят в хороших сырниках. Замесите тесто, оно должно получиться мягким и слегка липнуть к рукам. Сформируйте толстенькие шайбочки, обваляйте их в рисовой муке и уберите в холодильник на полчаса — охлажденные, они будут лучше держать форму при жарке.

Жарить сырники нужно на медленном огне под крышкой на смеси сливочного и растительного масла. Сливочное даст румяную корочку и вкус, а растительное не даст ему гореть. По 5–7 минут с каждой стороны, не больше. Они должны увеличиться в объеме и стать упругими на ощупь. И никогда не переворачивайте их постоянно — дайте схватиться одной стороне как следует.

Совет: самые вкусные сырники получаются не со сметаной, а с так называемым ленивым вареньем — ягодами, перетертыми с небольшим количеством сахара и чуть прогретыми до растворения кристаллов. Подавайте их горячими, посыпав сахарной пудрой и свежей мятой — этот завтрак запомнится надолго.

Пищевая ценность на порцию (примерно 180 г, 4–5 сырников): Калорийность: 210 ккал. Белки: 14 г. Жиры: 8 г. Углеводы: 18 г.

