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04 июня 2026 в 15:00

Завтрак из лепешек: быстро, сытно, вкусно — 3 рецепта на сковороде

Завтрак из лепешек: быстро, сытно, вкусно — 3 рецепта на сковороде Завтрак из лепешек: быстро, сытно, вкусно — 3 рецепта на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Утренняя трапеза требует сытности, легкости и скорости. Лепешки, поджаренные на сковороде, отвечают всем этим требованиям. Их тесто замешивается за считаные минуты, а начинку или добавки можно менять каждый день. Мы предлагаем три рецепта, которые не дадут заскучать. Каждый займет не больше четверти часа.

Простые лепешки на кефире без дрожжей

Такой способ выпечки традиционен у многих кочевых народов. Тесто на кислом молоке поднимается благодаря соде, и его не нужно выдерживать. Ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 150 мл кефира (любой жирности), 0,5 чайной ложки соды, столько же соли, 1 столовая ложка растительного масла в тесто и еще немного для обжарки.

Кефир заранее достают из холодильника, чтобы он согрелся. В глубокой миске соединяют муку, соль и соду. Вливают кефир и масло, вымешивают мягкое, эластичное тесто, которое не пристает к пальцам. При необходимости подсыпают еще муки по ложке. Накрывают миску пленкой и оставляют на 10 минут для отдыха. Тесто делят на четыре равные части, каждую раскатывают скалкой в круг толщиной около 5 мм. Сковороду с антипригарным покрытием разогревают на среднем пламени, слегка смазывают маслом. Обжаривают лепешки с обеих сторон до появления золотистых подпалин, примерно по 2 минуты на сторону. Готовые изделия укладывают стопкой и прикрывают льняным полотенцем, чтобы они размягчились. Подают с растопленным маслом, медом или вареньем.

  • Калорийность на 100 г — 240 ккал.

  • Совет: чем кислее кефир, тем пышнее выйдут лепешки. Если тесто при раскатке сопротивляется и сжимается, дайте ему отдохнуть еще 5 минут.

Лепешки на завтрак: три быстрых рецепта за 15 минут с фото Лепешки на завтрак: три быстрых рецепта за 15 минут с фото Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сырные лепешки с укропом на скорую руку

Это блюдо напоминает быстрые хачапури, но готовится вдвое быстрее. Сыр подойдет любой твердый или полутвердый сорт, главное — чтобы он легко плавился. Ингредиенты: 200 г муки, 150 г сыра (гауда, чеддер или российский), 150 мл теплого молока, 1 куриное яйцо, 20 г свежего укропа, 0,5 чайной ложки соли, щепотка черного перца по вкусу и масло для жарки.

Сыр натирают на мелкой терке, укроп как можно мельче рубят ножом. В миске смешивают муку, соль и перец. Добавляют яйцо и молоко, замешивая венчиком жидковатое тесто (похожее на оладьи). Вмешивают сырную стружку и зелень. Сковороду ставят на средний огонь, наливают масло. Половником выкладывают тесто, распределяя его по дну тонким слоем. Обжаривают лепешку с первой стороны до румянца, переворачивают и держат на огне еще 2 минуты — сыр внутри должен расплавиться. Готовые экземпляры складывают стопкой и подают горячими.

  • Калорийность на 100 г — 270 ккал.

  • Совет: для более нежной текстуры добавьте в тесто 2 столовые ложки сметаны. Не жалейте укропа, он дает свежий аромат.

Картофельные лепешки из пюре, оставшегося с ужина

Этот рецепт позволяет разумно использовать вчерашний гарнир. Лепешки получаются с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Ингредиенты: 300 г уже готового картофельного пюре (приготовленного без молока и масла), 1 яйцо, 50 г муки (плюс немного для панировки), соль, перец по вкусу, рубленая зелень по желанию, растительное масло для обжаривания.

Пюре соединяют с яйцом, мукой и зеленью, если она используется. Приправляют солью и перцем (учитывая, что гарнир мог быть уже соленым). Вымешивают тесто, которое должно быть пластичным и не липнуть к рукам. Делят массу на 6 одинаковых частей, каждую обваливают в муке и раскатывают в лепешку толщиной 1 см. Сковороду с маслом хорошо разогревают. Обжаривают заготовки по 3 минуты с каждой стороны до густого золотистого цвета. Подают горячими со сметаной или чесночным соусом.

  • Калорийность на 100 г — 190 ккал.

  • Совет: чтобы лепешки не впитывали лишний жир, выкладывайте их на хорошо прогретую сковороду и не переворачивайте слишком часто.

Простые советы

Все три варианта отлично сочетаются с чаем, кофе или какао. К пшеничным лепешкам подают творожный сыр или ломтик сливочного масла, к сырным — свежие овощи, а картофельные хорошо дружат с соленой рыбой или квашеной капустой. Чтобы сэкономить время утром, тесто можно замесить с вечера и хранить в холоде. Готовые лепешки остаются вкусными до двух дней в холодильнике, а разогревают их на сухой сковороде за минуту.

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