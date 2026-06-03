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03 июня 2026 в 15:00

Три рецепта блинов со всего света: готовим крепы, окономияки и доса

Три рецепта блинов со всего света: готовим крепы, окономияки и доса Три рецепта блинов со всего света: готовим крепы, окономияки и доса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Блины — не исконно русское лакомство. Почти у каждого народа есть свое блюдо из жидкого теста, поджаренное на сковороде. Их называют по-разному: крепы, панкейки, доса, окономияки. Но объединяет одно: простота и возможность экспериментировать с начинками. Мы подобрали три рецепта, которые представляют три разных континента. Первый — французские тонкие крепы, которые подают с солеными или сладкими добавками. Второй — японские окономияки, пикантные «блины с тем, что вы любите». Третий — индийские доса, хрустящие рисово-чечевичные блинчики, которые едят с соусами. Все они готовятся из доступных продуктов, но требуют немного практики.

Французские крепы: тонкие, нежные, универсальные

Французы называют свои блины crepes не просто так. Они должны быть очень тонкими, почти прозрачными, с хрустящими краями. Их едят и с сахаром, и с соленой начинкой — ветчиной, сыром, грибами. Ингредиенты: 250 г муки, 3 яйца, 500 мл молока, 50 г растопленного сливочного масла, соль по вкусу, 1 столовая ложка сахара (для сладких крепов) или без него (для соленых).

Муку просеивают в миску, делают углубление, вбивают яйца и добавляют соль. Постепенно вливают молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комков. Добавляют растопленное масло. Тесто должно получиться жидким, как густые сливки. Дают ему отдохнуть полчаса. Сковороду смазывают маслом (только один раз, в начале). Разогревают на среднем огне. Наливают половник теста, распределяют по всей поверхности, наклоняя сковороду. Жарят по минуте с каждой стороны. Готовые крепы складывают стопкой и накрывают крышкой, чтобы не пересыхали. Подают с шоколадной пастой, свежими ягодами, ветчиной или сыром.

  • Калорийность на 100 г — 180 ккал.

  • Совет: первый блин почти всегда комом — не расстраивайтесь, сковорода должна как следует прогреться.

Японские окономияки: пирожные с капустой и начинкой

Название «окономияки» переводится как «жаренное с тем, что вы любите». Это толстый блин с капустой, морепродуктами, мясом или сыром. Сверху его поливают специальным соусом, майонезом и посыпают сушеной рыбой. Ингредиенты: 200 г муки, 150 мл воды или бульона даси, 2 яйца, 300 г тонко нашинкованной белокочанной капусты, 50 г зеленого лука, 100 г вареных креветок или кусочков свинины, растительное масло. Для подачи: соус окономияки (можно смешать вустерширский соус с кетчупом и соевым), японский майонез, сушеные хлопья тунца (кацуобуси).

Муку смешивают с водой и яйцами, взбивают венчиком до однородности. Добавляют капусту, лук и начинку (креветки или свинину). Перемешивают — тесто должно быть густым, почти как котлетная масса. На разогретую сковороду с маслом выкладывают половину смеси, формируя лепешку толщиной 2 см. Жарят на среднем огне 5 минут, переворачивают, жарят еще 5 минут под крышкой. Готовый окономияки смазывают соусом, майонезом, посыпают хлопьями тунца и зеленью.

  • Калорийность на 100 г — 160 ккал.

  • Совет: не жалейте капусты, она дает сочность и объем. Вместо даси можно взять куриный бульон.

Блины в кулинарии разных стран: три рецепта со всего света Блины в кулинарии разных стран: три рецепта со всего света Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Индийские доса: хрустящие блины из риса и чечевицы

Доса — это хрустящие, золотистые блинчики из ферментированного теста. Их готовят из риса и черной чечевицы (урад дал). Тесто нужно заквасить на ночь, поэтому планируйте заранее. Ингредиенты: 1 стакан риса (басмати или круглого), 0,5 стакана черной чечевицы, 100 мл воды, соль по вкусу. Для начинки: 6 отварных картофелин, 15 г молотого карри, 1 луковица, 1 чайная ложка горчицы.

Рис и чечевицу замачивают отдельно на 4 часа. Затем вместе перемалывают в блендере с небольшим количеством воды до консистенции жидкой сметаны. Добавляют соль, оставляют в теплом месте на 8–12 часов для ферментации. Тесто должно стать слегка кислым и пузырчатым. Для начинки варят картофель, разминают с обжаренным луком, горчицей и куркумой. Сковороду смазывают маслом, разогревают. Наливают половник теста, распределяют по кругу в виде тонкого блина. Жарят минуту, пока края не зарумянятся, кладут немного начинки в центр, заворачивают конвертом. Подают с кокосовым чатни и самбаром (чечевичным супом).

  • Калорийность на 100 г — 150 ккал.

  • Совет: если тесто не хочет растекаться, значит, оно слишком густое — добавьте воды. Доса едят руками, отламывая кусочки.

Несколько слов о разных блинах

Каждый из этих рецептов требует терпения и небольшой сноровки. Французские крепы любят отдыхающее тесто, окономияки — правильную температуру, а доса — ферментацию. Не бойтесь экспериментировать с начинками: замените креветки на курицу, картофель — на сыр.

Ранее мы поделились рецептами кваса своими руками.

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