Смешиваю сметану, муку, яйца: сладкие пышки «Молочные» — становятся пузырчатыми во время жарки

Вместо блинов и оладий к чаю готовлю пышки «Молочные». Просто смешиваю сметану, муку и яйца, получаются невероятно нежные, воздушные лепешки с характерными пузырьками, которые появляются при жарке благодаря газированной воде и разрыхлителю.

Ингредиенты: 200 г сметаны, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 2,5 стакана муки, щепотка соли, 0,5 стакана газированной воды, мука для посыпки, сахарная пудра для подачи. Смешайте сметану, яйца, сахар, соль, газировку и разрыхлитель. Постепенно добавьте муку, замесите липкое тесто. Присыпьте его мукой, разделите на несколько частей, раскатайте в лепешки, наколите их вилкой. Жарьте на разогретом масле с двух сторон до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пышки «Молочные». Они получились сладкие, мягкие внутри, хрустящие снаружи. Совет: не раскатывайте лепешки слишком тонко — они станут плоскими.

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