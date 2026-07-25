Завариваю манку с овсянкой на ночь — утром жарю тонкие блинчики: нежные, влажные, с медовым ароматом, исчезают мгновенно

Беру манку, овсяные хлопья и кефир — завариваю тесто для блинов, которые получаются нежными, кружевными и без муки. Манка и овсянка набухают в кефире, делая блины мягкими и пористыми, с хрустящими краями и ароматом злаков. Тесто жидкое, но эластичное, легко разливается по сковороде, образуя тонкие блинчики с дырочками. Они не рвутся, хорошо пропекаются, а на вкус напоминают оладьи, но тоньше и воздушнее.

Для приготовления понадобится: 1 стакан кефира, 2 яйца, 3 ст. ложки манной крупы, 3 ст. ложки овсяных хлопьев (быстрого приготовления), 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, 1/2 ч. ложки соды, 2 ст. ложки растительного масла (в тесто), мука по необходимости (если тесто жидкое). Залейте манку и овсянку кефиром, оставьте на 15 минут. Добавьте яйца, сахар, соль, соду и масло, перемешайте. Если тесто слишком жидкое, добавьте 1–2 ст. ложки муки. Жарьте на разогретой смазанной сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти блины — домашние съели стопку за завтраком, даже дети, которые не любят овсянку, просили добавки. Я добавила в тесто ваниль и немного меда вместо сахара, а кефир взяла теплый — блины стали еще пышнее. Кстати, муку добавлять не пришлось — тесто было идеальным. Находка, а не рецепт!