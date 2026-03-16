16 марта 2026 в 18:00

Удивительная капуста с черносливом и вином по-чешски

Чехи часто подают капусту не как гарнир, а как основное блюдо, которое имеет глубокий, насыщенный вкус. Секрет прост и гениален: чернослив и красное вино. Они превращают обычную тушеную капусту в изысканное блюдо, достойное ресторанной карты.

Возьмите небольшой кочан капусты и нарежьте его тонкими полосками. Одну крупную луковицу нашинкуйте перьями и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Добавьте к луку капусту и обжаривайте все вместе на среднем огне, помешивая, минут 5–7, чтобы капуста слегка схватилась и стала прозрачной по краям. Это важный этап: мы не просто закладываем сырую капусту тушиться, а даем ей первичную карамелизацию.

Теперь самое интересное. Горсть чернослива без косточек, примерно 100 г, замочите в горячей воде на 10 минут, затем слейте воду и разрежьте каждую ягодку пополам. Влейте в капусту 150 мл сухого красного вина и дайте ему покипеть пару минут, чтобы выпарился алкоголь и остался только винный дух. После этого добавьте чернослив, столовую ложку сахара, щепотку соли и перца, а также одну палочку корицы, если найдете, или небольшую щепотку молотой.

Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите капусту не меньше часа, а лучше полтора. За это время вино выпарится, чернослив отдаст свою сладость, а корица добавит пряности. Капуста станет темно-бордовой, почти шоколадной, и невероятно ароматной. В самом конце выньте палочку корицы и добавьте столовую ложку бальзамического уксуса, чтобы сбалансировать сладость кислотой.

  • Совет: такая капуста идеально подходит к дичи или жирной утке, но попробуйте подать ее просто с домашними кнедликами или варениками — это будет блюдо уровня высокой кухни. Она хороша и в горячем, и в холодном виде, а на следующий день становится еще вкуснее, поэтому смело готовьте побольше.

  • Пищевая ценность на порцию (примерно 200 г): Калорийность: 180 ккал. Белки: 3 г, жиры: 6 г, углеводы: 25 г.

Оксана Головина
