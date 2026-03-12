Самые нежные пирожки с курицей и грибами — просто и быстро

Сметанное тесто — гениальное изобретение русской кухни, которое почему-то незаслуженно забыли. Оно не требует длительной расстойки, не черствеет на следующий день и настолько пластичное, что лепить из него одно удовольствие даже для тех, кто последний раз касался муки на уроках труда в школе.

Для начала займитесь начинкой, потому что тесто делается быстро и должно полежать в холодильнике, пока вы колдуете с курицей и грибами. Возьмите куриное филе, грамм 300 будет достаточно, отварите его в подсоленной воде до готовности, а затем мелко порубите ножом, но не в фарш, пусть чувствуются кусочки. 200 г шампиньонов нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на сковороде с луком до золотистого цвета, пока вся влага не выпарится. Смешайте грибы с курицей, добавьте соль, перец и немного рубленого укропа, а для сочности влейте пару ложек сметаны или куриного бульона.

Теперь самое интересное — тесто, которое спасет любого занятого человека. В глубокую миску просейте 400 г муки, добавьте чайную ложку соли и чайную ложку соды, но гасить ее не нужно, эту работу сделает сметана. 100 г сливочного масла натрите на крупной терке прямо в муку и быстро разотрите руками в крошку, чтобы масло не успело растаять. В отдельной посуде смешайте 200 г сметаны любой жирности с одним яйцом, вылейте в мучную крошку и замесите мягкое, чуть липковатое тесто. Оно должно отставать от рук, если мука хорошая, добавьте еще немного, но не переборщите. Заверните тесто в пленку и отправьте в холодильник на полчаса, а лучше на час.

Достаньте тесто, разделите на небольшие кусочки размером с куриное яйцо. Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку толщиной примерно полсантиметра, положите в центр столовую ложку начинки и защипните края, придавая пирожку форму полумесяца или лодочки. Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло слоем в палец и обжаривайте пирожки с двух сторон до румяной корочки, выкладывая на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Сметанное тесто получается нежным, слегка слоистым и удивительно вкусным даже холодным, а начинка остается сочной благодаря грибному соку. Моя бабушка всегда говорила: «Хороший пирожок тот, что не надо запивать», и эти пирожки именно такие.

Совет: чтобы тесто получилось особенно нежным и слоистым, масло для него должно быть ледяным — подержите его в морозилке минут двадцать перед натиранием. И еще один секрет: не забивайте тесто мукой, лучше слегка смажьте руки растительным маслом при лепке, тогда пирожки останутся мягкими даже на следующий день.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 268 ккал, белки — 10,2 г, жиры — 14,8 г, углеводы — 23,5 г.

