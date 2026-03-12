Замороженная вишня и пачка слоеного теста: идеальный сладкий рулет

Бывает, хочется чего-то к чаю, а возиться с тестом желания нет. И тут на помощь приходит пачка слоеного теста из морозилки и пакетик замороженной вишни. Из этого простого набора получается вкусный десерт: румяный, хрустящий, с ароматной и чуть терпкой начинкой.

Достаньте 500 г слоеного бездрожжевого теста, пусть разморозится при комнатной температуре. Вишню (300 г) тоже достаньте, но размораживать до конца не нужно. Смешайте ягоды с 3 ст. л. сахара и 2 ст. л. крахмала. Крахмал тут главный секрет: он впитает лишний сок, и начинка не вытечет на противень.

Тесто слегка раскатайте в прямоугольник, не нажимайте сильно, чтобы не повредить слои. На одну половину выложите вишневую начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной теста, защипните края вилкой. Сверху смажьте взбитым желтком и присыпьте сахаром. Сделайте несколько надрезов, чтобы выходил пар. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Ориентируйтесь на цвет: как только рулет станет золотистым, можно доставать.

Подавайте слегка теплым.

Совет: если хотите более насыщенный вкус, добавьте в вишню щепотку корицы или ванилина.

