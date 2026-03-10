Испекла пирог-лакомку из вишневого варенья и стакана муки: такой вкусный, что закачаешься! Без яиц и дрожжей

Беру вишневое варенье и муку с маслом и пеку обалденный пирог, который идеален для Великого поста, ведь в нем нет ни яиц, ни дрожжей. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или когда хочется сладкого без лишних хлопот. Его необычность в том, что тесто замешивается на растительном масле и получается рассыпчатым, нежным, а вишневое варенье придает ему сочную кислинку и яркий аромат. Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с хрустящей корочкой и мягкой, тающей серединкой с вишневым вкусом. Даже те, кто не держит пост, просят добавки и не верят, что в пироге нет яиц и молока.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан вишневого варенья (без косточек), 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка соды, гашенной уксусом, щепотка соли. В миске смешайте масло, сахар и варенье. Добавьте гашеную соду и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Выложите тесто в смазанную маслом форму, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

