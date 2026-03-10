Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:51

Врач рассказал, кому опасно есть сыр

Врач Сиворонов: детям и беременным не рекомендуется есть сыр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сыры, особенно сорта с благородной плесенью, могут быть опасны для детей и беременных, пишет VSE42.RU со ссылкой на токсиколога Константина Сиворонова. Он отметил, что полностью безопасным продукт может быть только для совершенно здорового человека.

Врач подчеркнул, что в группе риска также находятся люди с иммунодефицитом, онкологией, после трансплантации, аллергики на пенициллин, а также пациенты с заболеваниями печени и подагрой. По его словам, риски для организма связаны с наличием тирамина в составе.

Сиворонов рассказал, что сыры могут вызывать метеоризм и расстройство ЖКТ, криз и листериоз. Он отметил, что наиболее опасными сортами являются бри и камамбер.

Ранее нутрициолог Юлия Попова рассказала, что ячневая каша строго противопоказана людям с непереносимостью глютена. По ее словам, также от этого блюда стоит временно отказаться пациентам с обострением гастрита, панкреатита и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Читайте также
Куриные шарики с сыром внутри — моя лучшая находка. Нежные, с чесноком и готовятся за 20 минут. Исчезают со стола мгновенно!
Общество
Куриные шарики с сыром внутри — моя лучшая находка. Нежные, с чесноком и готовятся за 20 минут. Исчезают со стола мгновенно!
Морковные ПП-лепешки за 20 минут: низкоуглеводная основа для полезных бургеров. Сыр, морковь, яйцо — и никакой муки
Общество
Морковные ПП-лепешки за 20 минут: низкоуглеводная основа для полезных бургеров. Сыр, морковь, яйцо — и никакой муки
Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье
Авто
Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
Общество
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
Врач напомнила, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Здоровье/красота
Врач напомнила, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
сыры
риски
врачи
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двое мужчин обчистили ПВЗ на 14,6 млн рублей
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.