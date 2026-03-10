Врач рассказал, кому опасно есть сыр Врач Сиворонов: детям и беременным не рекомендуется есть сыр

Сыры, особенно сорта с благородной плесенью, могут быть опасны для детей и беременных, пишет VSE42.RU со ссылкой на токсиколога Константина Сиворонова. Он отметил, что полностью безопасным продукт может быть только для совершенно здорового человека.

Врач подчеркнул, что в группе риска также находятся люди с иммунодефицитом, онкологией, после трансплантации, аллергики на пенициллин, а также пациенты с заболеваниями печени и подагрой. По его словам, риски для организма связаны с наличием тирамина в составе.

Сиворонов рассказал, что сыры могут вызывать метеоризм и расстройство ЖКТ, криз и листериоз. Он отметил, что наиболее опасными сортами являются бри и камамбер.

