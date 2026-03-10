Зимняя Олимпиада — 2026
Куриные шарики с сыром внутри — моя лучшая находка. Нежные, с чесноком и готовятся за 20 минут. Исчезают со стола мгновенно!

Фото: D-NEWS.ru
Эти шарики не жарят в масле, а запекают. И в этом их прелесть. Панировка создает барьер, который иногда мешает почувствовать вкус самого мяса. Здесь же — только пергамент и жар духовки. Они зарумяниваются естественно, слегка подсушиваясь снаружи и оставаясь сочными внутри. А чеснок, измельченный прямо с филе в блендере, отдает весь свой аромат, не горча и не оставаясь сырым.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 200 г твердого сыра (например, голландского, чеддера или сулугуни), 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, соль, свежемолотый черный перец. Духовку разогреть до 180 °C. Куриное филе нарезать кусками. В чашу блендера или кухонного комбайна положить курицу и очищенные зубчики чеснока. Измельчить до состояния однородного фарша. Переложить фарш в миску. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно вымешать. Сыр натереть на крупной терке. Добавить сыр к фаршу и аккуратно, но тщательно перемешать, чтобы сыр равномерно распределился.

Противень застелить бумагой для выпечки. Мокрыми руками сформировать из фарша шарики размером примерно с грецкий орех (3–4 см в диаметре). Выложить шарики на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Запекать в разогретой духовке 15–20 минут. Через 10 минут аккуратно перевернуть шарики на другую сторону для равномерного румянца. Готовые шарики должны быть золотисто-коричневыми снаружи. Подавать немедленно, пока сыр внутри горячий и тягучий.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
