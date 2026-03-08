Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Здесь все наоборот. Чем меньше вы месите тесто руками — тем лучше. Идеальный метод — кухонный комбайн, который быстро «рубит» ингредиенты, не давая маслу растаять от тепла ладоней. А потом — обязательная ссылка в холодильник. Холод — ваш главный союзник в борьбе за тот самый идеальный, слоеный хруст, а не твердую галету.

Для приготовления понадобится по 180 г твердого сыра (например, чеддер, пармезан или их смесь), холодного сливочного масла и муки, а также щепотка соли. Сыр натираем на мелкой терке. Холодное масло нарезаем кубиками. В чашу кухонного комбайна выкладываем сыр, масло, муку и соль. Несколько раз коротко импульсами измельчаем смесь, пока она не соберется в крошку, которая при сжатии в ладони слипается в комок. Не нужно замешивать гладкое тесто!

Полученную массу выкладываем на пищевую пленку, собираем в плотный брикет, заворачиваем и убираем в холодильник минимум на 30 минут (можно на ночь). Охлажденное тесто делим на 3–4 части для удобства. Каждую часть раскатываем между двумя листами пергаментной бумаги в пласт толщиной 2–3 мм. Снимаем верхний пергамент и нарезаем тесто острым ножом или фигурным колесиком на квадраты, ромбы или прямоугольники. Аккуратно, вместе с нижним пергаментом, перекладываем на противень. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 10–12 минут, пока края не подрумянятся. Очень важно: пока крекеры горячие, они мягкие. Аккуратно разделите их по нарезанным линиям и дайте полностью остыть на решетке — только тогда они станут идеально хрустящими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

