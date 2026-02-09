Сырные крекеры из 3 ингредиентов: сыр, масло, мука. Хрустящие, тающие во рту и невероятно простые. Исчезнут за минуту!

Кажется невозможным: как из просто тертого сыра, холодного масла и муки может получиться нечто настолько элегантное? Но в этом и есть магия. Масло, встречаясь с мукой, создает сотни слоев. А сыр, расплавляясь в духовке, скрепляет их в единую, невесомо-хрупкую структуру, которая взрывается во рту маслянисто-сырным фейерверком.

Для приготовления понадобится по 180 г твердого сыра (например, чеддар, пармезан или их смесь), холодного сливочного масла и муки, а также щепотка соли. Сыр натираем на мелкой терке. Холодное масло нарезаем кубиками. В чашу кухонного комбайна выкладываем сыр, масло, муку и соль. Несколько раз короткими импульсами измельчаем смесь, пока она не соберется в крошку, которая при сжатии в ладони слипается в комок. Не нужно замешивать гладкое тесто! Полученную массу выкладываем на пищевую пленку, собираем в плотный брикет, заворачиваем и убираем в холодильник минимум на 30 минут (можно на ночь). Охлажденное тесто делим на 3-4 части для удобства. Каждую часть раскатываем между двумя листами пергаментной бумаги в пласт толщиной 2–3 мм. Снимаем верхний пергамент и нарезаем тесто острым ножом или фигурным колесиком на квадраты, ромбы или прямоугольники. Аккуратно, вместе с нижним пергаментом, перекладываем на противень. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 10–12 минут, пока края не подрумянятся. Очень важно: пока крекеры горячие, они мягкие. Аккуратно разделите их по нарезанным линиям и дайте полностью остыть на решетке — только тогда они станут идеально хрустящими.

