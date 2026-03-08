Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 04:26

Яичница по-гречески страпацада: рецепт с тертым помидором и фетой — топ на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Страпацада — это типичное деревенское блюдо Греции, которое готовят на завтрак в каждой семье. Оно богато белком, ликопином из томатов и полезными жирами. Сытное, но не тяжелое, идеально подходит для энергичного начала дня или быстрого, но полноценного ужина.

Спелый помидор среднего размера (1 шт.) тщательно мою. Разрезаю его пополам и натираю мякотью на крупной терке прямо над миской, оставляя только кожицу в руках. Получается чистое томатное пюре без шкурки.

В сковороду с толстым дном наливаю оливковое масло (2 ст. л.) и выкладываю томатное пюре. Ставлю на сильный огонь. Добавляю соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Постоянно помешивая, готовлю 2–3 минуты, пока масса не загустеет и не перестанет сильно булькать.

Сыр фету (60 г) аккуратно крошу пальцами на небольшие кусочки и добавляю в сковороду к томату. Перемешиваю и готовлю еще около 1 минуты. Яйца (2 шт.) слегка взбиваю вилкой в отдельной миске, не доводя до пышной пены.

Убавляю огонь под сковородой до минимума или вовсе выключаю. Тонкой струйкой вливаю взбитые яйца в томатную массу с фетой. Сразу же начинаю активно и быстро перемешивать содержимое сковороды лопаткой или вилкой, чтобы яйца равномерно смешались с соусом и схватились мелкими, нежными хлопьями.

Как только яйца загустеют до нужной вам консистенции (обычно это 1–2 минуты), снимаю сковороду с огня. Подаю страпацаду сразу, горячей, прямо из сковороды, с кусочком свежего хлеба, чтобы вытереть все дочиста.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Регионы
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Сырные палочки готовлю в духовке — нежная текстура и хрустящая корочка — 15 минут для полезного завтрака для детей и взрослых
Общество
Сырные палочки готовлю в духовке — нежная текстура и хрустящая корочка — 15 минут для полезного завтрака для детей и взрослых
Картофельные лепешки по-новому: добавляю немного манки и зелени — получаются пышнее драников и исчезают быстрее
Общество
Картофельные лепешки по-новому: добавляю немного манки и зелени — получаются пышнее драников и исчезают быстрее
Не пеките ни в коем случае… не остановитесь! Тающие сырные треугольнички с пармезаном — исчезают с тарелки быстрее, чем успевают остыть
Общество
Не пеките ни в коем случае… не остановитесь! Тающие сырные треугольнички с пармезаном — исчезают с тарелки быстрее, чем успевают остыть
Греческие F-16 отправили на боевую задачу в сторону Ливана
Европа
Греческие F-16 отправили на боевую задачу в сторону Ливана
еда
рецепты
завтраки
сыры
Греция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белгород оказался под массированным ударом ВСУ
Россиян могут крупно оштрафовать за коляски и велосипеды в подъезде
Гавана осталась без света, воды и терпения
В Осло прогремели два взрыва
Удар по гостинице в центре Бейрута привел к гибели людей
Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Глава Пентагона намекнул на смену приоритетов США для военных действий
В Иране заявили, что несколько американских военнослужащих попали в плен
Турецкую певицу задержали за оскорбление Эрдогана
Израиль атаковал хранилища топлива в Тегеране
В результате атаки БПЛА на жилой дом в Васильевке пострадали 10 человек
Экстремисты в Нигерии перебили прихожан Русской православной церкви
Пахота в ДНР обернулась взрывом для мирного жителя
Трамп высказался о возможной помощи Ирану со стороны России
Трамп обвинил Иран в атаке на школу для девочек
Умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву
В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.