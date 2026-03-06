Не пеките ни в коем случае… не остановитесь! Тающие сырные треугольнички с пармезаном — исчезают с тарелки быстрее, чем успевают остыть

Предупреждаю сразу: от этих треугольничков невозможно оторваться. Тонкое, рассыпчатое песочное тесто, насыщенный вкус пармезана, хрустящая корочка от посыпок. Они такие маслянистые, что тают во рту, и такие красивые, что жалко есть. Но есть приходится, и быстро, потому что разлетаются моментально. Берите рецепт — и сразу пеките двойную порцию.

Что понадобится для треугольничков

Беру 100 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 100 г твердого сыра (пармезан или голландский), четверть чайной ложки соли и 1 яйцо. Для посыпки можно взять мак, кунжут, паприку, жареный лук или любые другие специи по вкусу.

Как я их готовлю

В миске или на столе смешиваю просеянную муку с солью. Холодное масло нарезаю кубиками, добавляю к муке и рублю ножом (или пробиваю в блендере) до состояния мелкой жирной крошки. Добавляю мелко тертый сыр и снова перемешиваю. Перекладываю массу в миску, добавляю желток (белок оставляю для смазывания) и быстро собираю тесто в шар — не вымешивая, просто соединяя. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 20 минут. Противень смазываю растопленным маслом и тоже ставлю в холодильник остудиться. Охлажденное тесто делю на две части, каждую раскатываю в квадрат примерно 20×20 см. Нарезаю на квадраты 5×5 см, а затем каждый квадрат разрезаю по диагонали на треугольники. Белок слегка взбиваю вилкой, смазываю им заготовки и посыпаю любимыми добавками — кунжутом, маком, паприкой или жареным луком. Выкладываю на холодный противень и выпекаю в разогретой до 170°C духовке около 10 минут до румяной золотистой корочки. Полностью остужаю и подаю.

