Постные пирожки в духовке: пышные без жира

Постные пирожки в духовке — это хрустящая корочка и нежная мякоть без единой капли масла. Рецепт подойдет для поста, веганов или легкого перекуса. Готовятся просто, а сметаются с удовольствием всей семьей.

Для теста возьмите 4 стакана муки, 1,5 стакана теплой воды, 2 ч. л. сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Разведите дрожжи в воде с сахаром и солью, постепенно всыпьте муку. Замесите гладкое тесто — оно должно быть мягким и не прилипать к рукам. Накройте и оставьте в тепле на 40 минут, пока не увеличится в объеме вдвое.

Начинки выбирайте постные: жареные грибы с луком, тыкву с чесноком или вишню. Разделите тесто на части, раскатайте тонко, положите начинку, слепите аккуратно. Выложите на смазанный пергамент и дайте постоять 10 минут. Запекайте при 200 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Такие постные пирожки получаются ароматными и сытными!

Пеките с душой, и постные пирожки станут вашим коронным блюдом. Удивите близких полезной выпечкой. Приятного чаепития!

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с яблоками.