Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:00

Пышные картофельные пирожки за полчаса — быстрый завтрак, который покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Начать день с ароматной домашней выпечки проще, чем кажется. Пышные картофельные пирожки готовятся быстро и легко, а их золотистая корочка и нежная начинка точно поднимут настроение с утра. Этот рецепт станет вашим спасением, если хочется вкусно, но без лишних хлопот.

Ингредиенты для теста:

  • вода — 200 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • дрожжи — 18 г;
  • мука — 700 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Ингредиенты для начинки:

  • картофель — 4–5 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте немного молока с сахаром и дрожжами, оставьте на 10 минут. Картофель отварите, лук обжарьте до золотистого цвета. Соедините дрожжи с оставшимся молоком, солью, маслом и мукой, замесите тесто и оставьте на 30 минут под полотенцем. Начинку приготовьте, сделав пюре из картофеля с луком и добавив соль. Отщипывайте кусочки теста, формируйте пирожки и обжаривайте на растительном масле до золотистой корочки. Пышные и румяные пирожки готовы — подавайте к утреннему чаю или кофе.

Ранее сообщалось, что даже хорошие вареники легко испортить во время варки: они слипаются, рвутся, и начинка оказывается в воде. Но есть один простой кухонный прием, который помогает приготовить их аккуратными и красивыми.

Проверено редакцией
Читайте также
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Семья и жизнь
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество
Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Шоу-бизнес
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
В муке больше не обваливаю: жарю минтай по-корейски — пикантный маринад творит чудеса
Общество
В муке больше не обваливаю: жарю минтай по-корейски — пикантный маринад творит чудеса
рецепты
еда
кулинария
блюда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.