Пышные картофельные пирожки за полчаса — быстрый завтрак, который покорит всех

Начать день с ароматной домашней выпечки проще, чем кажется. Пышные картофельные пирожки готовятся быстро и легко, а их золотистая корочка и нежная начинка точно поднимут настроение с утра. Этот рецепт станет вашим спасением, если хочется вкусно, но без лишних хлопот.
Ингредиенты для теста:
- вода — 200 мл;
- молоко — 200 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- дрожжи — 18 г;
- мука — 700 г;
- сливочное масло — 100 г.
Ингредиенты для начинки:
- картофель — 4–5 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
Смешайте немного молока с сахаром и дрожжами, оставьте на 10 минут. Картофель отварите, лук обжарьте до золотистого цвета. Соедините дрожжи с оставшимся молоком, солью, маслом и мукой, замесите тесто и оставьте на 30 минут под полотенцем. Начинку приготовьте, сделав пюре из картофеля с луком и добавив соль. Отщипывайте кусочки теста, формируйте пирожки и обжаривайте на растительном масле до золотистой корочки. Пышные и румяные пирожки готовы — подавайте к утреннему чаю или кофе.
