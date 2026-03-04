Пышные картофельные пирожки за полчаса — быстрый завтрак, который покорит всех

Начать день с ароматной домашней выпечки проще, чем кажется. Пышные картофельные пирожки готовятся быстро и легко, а их золотистая корочка и нежная начинка точно поднимут настроение с утра. Этот рецепт станет вашим спасением, если хочется вкусно, но без лишних хлопот.

Ингредиенты для теста:

вода — 200 мл;

молоко — 200 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

дрожжи — 18 г;

мука — 700 г;

сливочное масло — 100 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 4–5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте немного молока с сахаром и дрожжами, оставьте на 10 минут. Картофель отварите, лук обжарьте до золотистого цвета. Соедините дрожжи с оставшимся молоком, солью, маслом и мукой, замесите тесто и оставьте на 30 минут под полотенцем. Начинку приготовьте, сделав пюре из картофеля с луком и добавив соль. Отщипывайте кусочки теста, формируйте пирожки и обжаривайте на растительном масле до золотистой корочки. Пышные и румяные пирожки готовы — подавайте к утреннему чаю или кофе.

