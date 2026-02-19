Зимняя Олимпиада — 2026
Вареники больше не слипнутся и не развалятся: простой способ с обычным ситом сохранит форму и начинку идеально

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже хорошие вареники легко испортить во время варки: они слипаются, рвутся, и начинка оказывается в воде. Но есть один простой кухонный прием, который помогает приготовить их аккуратными и красивыми. Этот способ давно используют опытные хозяйки, а результат получается как в ресторане.

Сначала налейте воду в широкую кастрюлю и обязательно добавьте соль — она укрепляет тесто, даже если начинка сладкая. Доведите воду до кипения. Возьмите обычное металлическое сито и аккуратно выложите в него вареники в один слой. Опустите сито прямо в кипящую воду. Варите до готовности, затем просто поднимите сито и дайте воде стечь.

Так вареники не соприкасаются плотно друг с другом, не прилипают ко дну и не теряют форму. Начинка остается внутри, а тесто не разваливается. Этот способ особенно удобен, если готовите сразу большую порцию. Вареники получаются ровными, целыми и очень аппетитными.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

