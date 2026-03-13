Быстрые булочки без дрожжей — готовим за 20 минут: мягкие и воздушные

Бывает, что хочется свежей домашней выпечки, а возиться с дрожжевым тестом целый день нет никакого желания. Эти булочки — идеальное решение: никаких дрожжей, только простые ингредиенты и 20 минут времени.

Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом. В глубокой миске смешайте 250 г кефира (можно заменить простоквашей или ряженкой), 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. В отдельной миске соедините 350 г муки, 1 ч. л. соды и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, замешивая мягкое, слегка липнущее тесто. Не переборщите с мукой — оно должно оставаться нежным.

Разделите тесто на 8–10 частей, сформируйте шарики. Выложите на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и по желанию посыпьте кунжутом, маком или тмином.

Выпекайте 15–18 минут до золотистого цвета. Готовые булочки выньте из духовки и дайте немного остыть.

Совет: чтобы булочки получились еще мягче, сразу после духовки накройте их влажным полотенцем на 5–10 минут.

