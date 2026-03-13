Эксперты раскрыли, почему арендаторов стали чаще обманывать мошенники Мошенничество с арендой жилья в России выросло за год на 26%

За первые два месяца 2026 года число мошенничеств при аренде жилья выросло на 26% по сравнению с прошлым годом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов. По их информации, до 11% новых предложений в городах могут быть мошенническими, а в туристических районах этот показатель достигает 15%.

Причинами назвали то, что аферисты стали чаще копировать фото реальных квартир, создавать поддельные профили арендодателей и использовать фальшивые договоры. В 42% случаев применяются заранее подготовленные шаблоны, практически неотличимые от настоящих.

Эксперты советуют проверять историю арендодателя, искать дубликаты фото и осматривать жилье до оплаты. Лучший способ защиты — сервисы безопасных сделок, где деньги перечисляются владельцу только после подтверждения аренды.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать банки и оставлять семьи без домов с помощью системы эскроу-счетов, призванной обезопасить покупателей жилья. Строительные компании по всей стране вытягивают деньги, не проводя реальных работ.