13 марта 2026 в 07:58

Макрон: французский военный погиб при ударе по военной базе в Ираке

Ирак, Эрбиль Ирак, Эрбиль Фото: Ismael Adnan/dpa/Global Look Press
Французский военный погиб при ударе по военной базе в иракском городе Эрбиль, сообщил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X. Он подчеркнул, что солдат «погиб за Францию».

Старший адъютант Арно Фрион из 7-го батальона альпийских егерей из Варсеса погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля, — написал Макрон.

Политик подчеркнул, что французские войска находятся в Ираке в рамках борьбы с терроризмом. Поэтому, добавил он, конфликт в Иране не может служить никаким оправданием для подобных атак.

Ранее сообщалось, что в странах Ближнего Востока в результате вооруженного конфликта погибли более 1,9 тыс. человек. При этом пострадали в разгоревшейся войне около 16 тыс. человек. Больше всего потерь приходится на Иран и Ливан — 1255 погибших, 12 000 раненых и 570 погибших, 1444 раненых соответственно. Журналисты также привели потери среди американской армии. Как указано в инфографике, на Ближнем Востоке погибли восемь солдат ВС США и около 150 получили ранения различной степени тяжести.



